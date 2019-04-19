أول ناخب مصري يدلي بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالكاميرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة عبد الكريم:

أدلى اول ناخب مصري بصوته في عملية التصويت على الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالكاميرون، التي انطلقت منذ قليل.

وتستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت في الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لكل دولة

وتجري عملية التصويت في (140) مقرًا انتخابيًا في (124) دولة تتواجد بها البعثات المصرية في الخارج، حيث أنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت في الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لدولة الاعتماد.