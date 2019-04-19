كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إقبال كبير من المصريين بالإمارات على لجان الاستفتاء فى التعديلات الدستورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توافد عدد كبير من أبناء الجالية المصرية في الإمارات توافدوا على السفارة المصرية بالعاصمة أبوظبي والقنصلية في دبي، للتصويت على الاستفتاء على التعديلات الدستورية، خلال اليوم الأول لتصويت المصريين في الخارج.

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ووفقاً لصحيفة "جلف نيوز" الإماراتية، أن المصريين بالخارج يصوتون في 139 مركز اقتراع بالسفارات والقنصليات المصرية في 124 دولة، خلال 3 أيام من اليوم الجمعة وحتى الأحد المقبل.

كما أشارت إلى لافتات الحب التى رفعها بعض المصريين في الإمارات للرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى شبًهوه بالزعيم الفرنسي شارل ديجول الذي قاد انتصار فرنسا على ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية، قبل انتخابه رئيسًا للجمهورية الفرنسية.