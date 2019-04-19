كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرطة السعودية تتضامن مع الناخبين المصريين بجدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شاركت عناصر من الشرطة السعودية، في احتفالات المصريين خارج المقار الانتخابية بالقنصلية المصرية في جدة، حيث أعربت عن تضامنها مع مصر بحمل لافتات تؤكد أن "مصر والسعودية إيد وقلب واحد".

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وحملت اللافتات صورة للرئيس عبدالفتاح السيسي، مجاورة لصورة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وتستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت في الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، في (140) مقرا انتخابيًا في (124) دولة تتواجد بها البعثات المصرية في الخارج، وذلك من الساعة 9.00 صباحًا حتى الساعة 9.00 مساءً بالتوقيت المحلي لدولة الاعتماد، كما نصت الضوابط التي أقرتها الهيئة على أنه يحق لكل مواطن مصري متواجد في الخارج التصويت في الاستفتاء على أن يحمل معه أصل جواز السفر المميكن الساري أو أصل بطاقة الرقم القومي سواء أكانت سارية أم لا.