تشكيل شرطة سياحية في كازاخستان

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أعلنت وزارة الداخلية لجمهورية كازاخستان، عن تشكيل شرطة سياحية لحماية السياح الأجانب. تتمثل مهام الشرطة السياحية في مساعدة السياح الأجانب وضمان أمنهم وسلامتهم وتوفير المعلومات المفيدة لهم. تعمل الشرطة السياحية في مدن نور-سلطان، ألماتي، ومحافظات ألماتي، اقمولا وتركستان وشرق كازاخستان مراكز سياحية في لؤلؤة آسيا.

ووفقاً لموقع سفارة أفغانستان، اليوم، أنّ ضباط وجنود الشرطة السياحية مجهزون بأحدث المعدات مثل كاميرات فيديو، بلانشيت ولاسلكي ويجيدون اللغات الكازاخية والروسية والإنجليزية وإحدى اللغات الأجنبية المنتشرة مثل اللغة العربية.

وتعتبر كازاخستان من أهم الإتجاهات السياحية غير التقليدية حيث تتمتع البلاد بطبيعة خلابة وجبال مكسوة بغابات، كما تشتهر بعلاج طبيعي مثل علاج بقرن الغزال والأعشاب المختلفة والمصحات على عيون ومياه جوفية.