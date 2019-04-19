ميسي يتوج أحسن لاعب في ربع نهائي دوري أبطال أروبا

توج ليونيل ميسي، النجم الأرجنتيني لفريق برشلونة الإسباني، بجائزة أحسن لاعب في إياب ربع نهائي عصبة الأبطال الإفريقية، وذلك بعد أن تألق بشكل لافت، رفقة “البلاوغرانا” وقاد فريقه لعبور مانشستر يونايتد الإنجليزي، والتأهل للمربع الذهبي لأغلى المنافسات القارية.

وحسب الحساب الرسمي لدوري الأبطال الأروبي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فإن ليونيل ميسي حصل على جائزة أفضل لاعب بجولة إياب ربع نهائي البطولة الأوروبية، متقدما على كل من البرازيلي فيرمينو، نجم ليفيربول الإنجليزي، والهولندي دي ليخت، مدافع وعميد أجاكس أمستردام الهولندي.

وساهم ميسي بشكل وفير في تأهل “البارصا” لنصف نهائي دوري الأبطال، بعد أن وقع هدفين اثنين في مباراة العودة، التي انتهت بفوزه بثلاثة أهداف دون رد.

جدير ذكره أن رفاق ميسي سيواجهون في مباراة النصف فريق ليفيربول الإنجليزي.