تركيا: اعتقال جاسوسين إماراتيين والتحقيق بصلة أحدهما بمقتل خاشقجي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ألقت السلطات التركية، يوم الإثنين الماضي، القبض على اثنين من عناصر المخابرات الإماراتية في مدينة إسطنبول، واعترفا بالتجسس على رعايا عرب لحساب دولة الإمارات، وذلك بجسب ما نقلت "رويترز"، اليوم الجمعة، عن مسؤول تركي رفيع.
وأضاف المسؤول أن بلاده تحقق فيما إذا كان قدوم أحد المقبوض عليهما إلى تركيا له صلة بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في قنصلية السعودية في إسطنبول، العام الماضي.
وقال المسؤول بشريطة عدم الكشف عن هويته: "نحقق فيما إذا كان وصول أحد هذين المعتقلين إلى تركيا يتصل بمقتل جمال خاشقجي".
يذكر أن موقع "ميدل إيست آي" كان قد كشف في كانون الثاني/ يناير الماضي، أن مدير الموساد، يوسي كوهين، التقى مسؤولين إماراتيين ومصريين وسعوديين لبحث سبل التصدي لنفوذ تركيا في المنطقة.
وذكر الموقع الإخباري البريطاني في تقرير حصري لرئيس تحريره ديفد هيرست، أن الدول الأربع اتفقت على الخطة الدبلوماسية في اجتماع سري عُقد في عاصمة خليجية الشهر الماضي بحضور عدد من كبار مسؤولي أجهزة استخباراتها، من بينهم كوهين.
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