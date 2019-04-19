أزمة بين زيدان وإدارة الريال بسبب برشلونة!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، أن فريق برشلونة الإسباني أثار أزمة بين المدرب الفرنسي، زين الدين زيدان، وإدارة فريقه ريال مدريد الإسباني.
وبحسب ما نقلته صحيفة "مترو" البريطانية، فإن أداء الفرنسي بول بوغبا نجم وسط مانشستر يونايتد، أمام برشلونة في ملعب الكامب نو، لم يكن مقنعًا، مما صنع أزمة بين زيدان وإدارة الميرنغي.
وانتصر برشلونة على نظيره مانشستر يونايتد بنتيجة 3-0، الثلاثاء الماضي، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
ويرغب زيدان في أن يكون بوغبا أحد العناصر الأساسية في صفوف الميرنغي بالموسم المقبل، للعودة إلى المنافسة على الألقاب محليًا وأوروبيًا.
وعلى الجانب الآخر، فإن إدارة الريال ترى أن بول بوغبا لا يستحق الـ 150 مليون يورو التي يطلبها مانشستر يونايتد، خاصة بعد الأداء الباهت أمام برشلونة.
ولا تريد إدارة النادي الملكي، كسر هيكل الأجور الخاص بالفريق الملكي، من أجل إغراء بول بوغبا، بالحصول على أعلى راتب في قلعة سانتياغو برنابيو.
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