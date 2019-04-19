معاذ.. قصة شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة توصل باستدعاء لأداء الخدمة العسكرية! -فيديو

تصوير: يونس الميموني

أخبِرتُ باستدعاء من السلطات، استبشرتُ خيراً وتوقعت منحة من الدولة، وعندما لبيت الدعوة كانت المفاجأة تسليمي استدعاء للخدمة العسكرية، هكذا عبّر معاذ بنعلال، من ذوي الاحتياجات الخاصة، في حديثه مع “اليوم 24″، عن صدمته بعد تسليمه إشعارا يتعلق بدعوته إلى ملء استمارة الإحصاء الخاصة بالتجنيد الإجباري.

قصة معاذ، ومعاناته اليومية، وتفاصيل أكثر عن واقعة استدعائه للتجنيد، ينقلها موقع “اليوم 24” عبرَ هذا الفيديو، بعد زيارة الشاب المُقعَد، في منزله بمدينة تطوان.