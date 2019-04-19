تصوير: يونس الميموني
أخبِرتُ باستدعاء من السلطات، استبشرتُ خيراً وتوقعت منحة من الدولة، وعندما لبيت الدعوة كانت المفاجأة تسليمي استدعاء للخدمة العسكرية، هكذا عبّر معاذ بنعلال، من ذوي الاحتياجات الخاصة، في حديثه مع “اليوم 24″، عن صدمته بعد تسليمه إشعارا يتعلق بدعوته إلى ملء استمارة الإحصاء الخاصة بالتجنيد الإجباري.
قصة معاذ، ومعاناته اليومية، وتفاصيل أكثر عن واقعة استدعائه للتجنيد، ينقلها موقع “اليوم 24” عبرَ هذا الفيديو، بعد زيارة الشاب المُقعَد، في منزله بمدينة تطوان.
كانت هذه تفاصيل خبر معاذ.. قصة شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة توصل باستدعاء لأداء الخدمة العسكرية! -فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.