فوز جنوب سيناء بأول قطاع في المبادرات المجتمعية بوزارة الشباب والرياضة

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – أية السيد:

أعلنت الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني "الطلائع" بوزارة الشباب والرياضة اليوم الجمعة، عن المحافظات الفائزة في السبع قطاعات المشاركة في اللقاء القمي للتحكيم على مستوى الجمهورية للمبادرات المجتمعية "فكر – ابدع – غير – كن إيجابي" التي أقيمت تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية خلال الفترة من الاثنين 15 حتى 19 أبريل الجاري، لإعلان المبادرات الفائزة على مستوى قطاعات "القاهرة الكبرى – غرب الدلتا – شرق الدلتا – شمال الصعيد – جنوب الصعيد – مدن القناة – قطاع سيناء".

وشهدت لجنة التحكيم مبادرات محافظات للقطاعات السبعة بعضوية الدكتور عصام عبدالعظيم مدير الأكاديمية العالمية للتدريب، والدكتور محمد ممدوح مدير عام بمؤسسة مصر الخير، وخالد الشافعي استشاري التدريب والخبير المؤسسي.

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وجاءت النتائج فوز محافظة الدقهلية أول قطاع شرق الدلتا والغربية أول قطاع غرب الدلتا وبني سويف أول قطاع شمال الصعيد، والسويس أول مدن القناة وجنوب سيناء أول قطاع سيناء والجيزة أول قطاع القاهرة الكبرى والوادي الجديد أول قطاع جنوب الصعيد.

وتضمنت الفعاليات مشاركة الطلائع الفائزين على مستوى كل محافظة مبادراتهم من خلال مسرح تفاعلي ومسرح عرائس وغناء ورسم وأفلام كرتونية وجرافيـــك وحمــــلات إعلاميـــــة إبداعيـــــــــة وفي مجالات إعـــادة بنـــاء الإنسان بناء الشخصية المصرية وتعزيز الهوية الوطنية وفي مجال البيئة إعادة مخلفات وتدوير القمامة وترشيد استهلاك المياه والحفاظ على المناخ الصحي وفي مجال الأمــن الفكــري التعليم والبحث العلمي والحروب الإلكترونية ومواجهة الشائعات وفي مجال حقـوق الطفــل دمج ذوي الإعاقة.

ويهدف البرنامج إلى تنمية القدرة على الإبداع والابتكار لدى الطلائع لمعالجة الظواهر السلبية والقضايا المجتمعية في شكل مبادرات مجتمعية بطرق ابتكارية جاذبة غير تقليدية وإعداد جيل فاعل وإيجابي لدية روح الولاء والانتماء ومحب للوطن. ونفذت المبادرات اعتبارا من سبتمبر 2018 حتى مارس 2019.