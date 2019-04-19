سليماني: القوات المسلحة الإيرانية تبذل كل ما في وسعها لمساعدة الشعب

أكّد قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني أنّ "القوات المسلحة الإيرانية تبذل كلّ ما في وسعها لتقديم الخدمة ومساعدة الشعب".
وركّز أثناء زيارته مدينة "شادكان" المنكوبة بالسيول، على أنّه "أينما احتاجت القوات المسلحة إلى تعاون ومساعدة الشعب، مدّ أبناء الشعب الإيراني يد المساعدة وقدّم تضحيات".
ورافق اللواء سليماني خلال زيارته الى آبادان الى آبادان قائد الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، وذلك لتنفيذ عملية هندسة مشتركة بين البلدين من أجل إنقاذ طريق آبادان - ماهشهر المعرّض لخطر السيول.
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