سليماني: القوات المسلحة الإيرانية تبذل كل ما في وسعها لمساعدة الشعب

أكّد قائد ​فيلق القدس​ في ​الحرس الثوري الإيراني​ اللواء ​قاسم سليماني​ أنّ "القوات المسلحة الإيرانية تبذل كلّ ما في وسعها لتقديم الخدمة ومساعدة الشعب".

وركّز أثناء زيارته مدينة "شادكان" المنكوبة ب​السيول​، على أنّه "أينما احتاجت القوات المسلحة إلى تعاون ومساعدة الشعب، مدّ أبناء الشعب الإيراني يد المساعدة وقدّم تضحيات".

ورافق اللواء سليماني خلال زيارته الى آبادان الى آبادان قائد ​الحشد الشعبي​ العراقي ​أبو مهدي المهندس​، وذلك لتنفيذ عملية هندسة مشتركة بين البلدين من أجل إنقاذ طريق آبادان - ماهشهر المعرّض لخطر السيول.