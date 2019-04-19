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الشرطة الفرنسية تحظر التظاهرات بمحيط كاتدرائية نوتردام غدًا

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حظرت السلطات الفرنسية أي فعاليات احتجاجية أو تظاهرات بالقرب من ​كاتدرائية نوتردام​ في ​باريس​، ذلك بالإضافة إلى ساحة ​الشانزليزيه​، والقصر الرئاسي "​الإليزيه​".

وأصدرت السلطات هذا القرار بعد رصد العديد من الدعوات للتظاهر بالقرب من النصب التذكاري الشهير "نوتردام دو باريس"، يوم السبت المقبل.

من جهتها، أعلنت الشرطة، أن حظر التظاهر سيكون ساريًا طوال يوم السبت، في محيط يشمل الجزيرة التي تقع عليها الكاتدرائية، ومحيطها المباشر على الضفة اليسرى من باريس.

وكانت ​السترات الصفراء​ قد انتقدت موجة التبرعات لإعادة إعمار نوتردام ، والتي تجاوزت مليار يورو في غضون أيام قليلة ، في حين أنها تطالب منذ أشهر في الشارع بزيادة في قوتها شراء وأن المساعدة للجمعيات.

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