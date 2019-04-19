داعش يعلن مسؤوليته عن قتل وإصابة 69 جنديا في هجمات بنيجيريا

أعلن تنظيم داعش الإرهابي، مسئوليته عن مقتل وإصابة 69 من أفراد الجيش النيجيري وقوات أفريقية مكلفة بمحاربة الإرهاب في هجمات على مدى الأسبوع الماضي.



ونفذ تنظيم "ولاية غرب أفريقيا" التي انشقت عن جماعة بوكو حرام التي تتمركز في نيجيريا، سلسلة هجمات في الشهور القليلة الماضية.



وقال التنظيم الإرهابي، إن مسلحيه قتلوا عددا من أفراد التحالف الأفريقي في هجمات على ثكنة عسكرية وموقع عسكري وبلدة في ولاية بورنو بشمال شرق نيجيريا ومنطقة بحيرة تشاد.

وأضاف أن مسلحيه فجروا دبابة للتحالف الأفريقي السبت الماضي قرب بلدة تومير في النيجر، وقتلوا كل الجنود الذين كانوا على متنها، دون أن يحدد عددا.