دبي - بواسطة محمد فارس © spaceil.com مسبار "بيريشيت"تحديد سبب تحطم المسبار القمري الإسرائيلي

قال مدير عام شركة "SpaceIL" الإسرائيلية، إيدو أنتيبي، إن حادثا وقع في مسبار "بيريشيت" الإسرائيلي، في 11 أبريل، بعد تعطل مستشعر التسارع، ما أدى إلى عدم تشغيل المحرك في الوقت المحدد.

وأدلى أنتيبي بتصريحاته للصحفيين في أعقاب التحقيق الأولي في ملابسات الحادث الفضائي. وأضاف قائلا: "ليست لدينا معلومات تدل على سبب تعطل المستشعر. ونأمل أن يستوضح الأمر بعد انتهاء التحقيق".

وحسب قوله، فإن تعطل مستشعر التسارع تسبب في توقف المحرك المسؤول عن فرملة المسبار أثناء الهبوط على سطح القمر.

وأرسل فريق التحكم أوامر بإعادة تشغيل المحرك قبل اصطدام المسبار بالقمر، لكنه لم يستجب.

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يذكر أن المسبار الإسرائيلي الخاص التابع لشركة "SpaceIL" الإسرائيلية تحطم، يوم 11 أبريل الجاري، أثناء هبوطه على سطح القمر، والذي استغرق 21 دقيقة، قبل أن ينقطع الاتصال به.

فيما أعلن رئيس شركة "SpaceIL"، موريس كان، أن شركته ستقوم بتصنيع مسبار آخر سيطلق إلى القمر.

المصدر: تاس