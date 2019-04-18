شكرا لقرائتكم خبر عن استبق التغيرات الوزارية .. وزير المالية الباكستاني يستقيل والان نبدء بالتفاصيل
أعلن وزير المالية الباكستاني أسد عمر اليوم التنحي عن منصبه، وسط أنباء تشير إلى عزم رئيس الوزراء عمران خان على تغيير عدد من الحقائب الوزارية في حكومته.
وأوضح أسد عمر في مؤتمر صحفي عقده بإسلام آباد أن رئيس الوزراء عمران خان يرغب في إجراء تغييرات بمجلس وزرائه، مضيفاً أنه أقنع رئيس الوزراء بقراره حول التنحي من مجلس الوزراء وعدم قبول أي منصب وزاري آخر.
من جهة أخرى، ذكرت وسائل الإعلام الباكستانية أن رئيس الوزراء عمران خان من المتوقع أن يجري تغييرات مهمة في مجلس وزرائه، وذلك بسبب تقاعس حكومته في معالجة الأزمة الاقتصادية والسيطرة على الوضع الأمني.
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