مليونا دولار مساعدات أممية للمدنيين في ليبيا

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أعلن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك تخصيص مليوني دولار من صندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ لتقديم المساعدة المنقذة للحياة للمدنيين المحاصرين في القتال المتصاعد في ليبيا، بما في ذلك المهاجرون واللاجئون. وأعرب لوكوك في تصريح صحفي عن قلقه العميق إزاء تصاعد القتال في ليبيا، مشيراً إلى أن ليبيا شهدت خلال الـ 24 ساعة الماضية أسوأ أعمال عنف ضد المدنيين منذ عام 2014، مع تعرض عدة أحياء مكتظة بالسكان لقصف عشوائي. واوضح المسؤول الأممي أن مبلغ المليوني دولار سيساعد المستشفيات والعيادات الصحية التي تتولى رعاية المصابين على الفور في الحصول على الإمدادات الطبية الطارئة التي يحتاجون إليها، بما في ذلك الأدوات الجراحية والصدمات النفسية، كما سيسمح لوكالات الإغاثة بتوفير الغذاء ومواد الإغاثة للنازحين ودعم النقل الآمن للمهاجرين واللاجئين من مراكز الاحتجاز في المناطق التي تم الإبلاغ عن الغارات الجوية

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