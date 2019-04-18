وزير خارجية العراق: سيكون هناك تعاون أمني واستخباراتي بين الرياض وبغداد

أكد وزير خارجية ​العراق​ ​محمد علي الحكيم​ أنه "سيكون هناك تعاون أمني واستخباراتي بين ​الرياض​ وبغداد". وكان قد وصل رئيس الوزراء العراقي عبد المهدي صباح أمس إلى مدينة الرياض في مستهلّ زيارته ​السعودية​، على رأس وفد كبير من الوزراء والنواب ورجال الأعمال.

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