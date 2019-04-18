الجيش المصري يستعد لتأمين الاستفتاء على التعديلات الدستورية

أعلنت ​القوات المسلحة​ المصرية عن "اتخاذ كافة الإجراءات المرتبطة بالتعاون مع ​وزارة الداخلية​ في تنظيم أعمال ​التأمين​ للاستفتاء على ​التعديلات الدستورية​ في مصر خلال الأيام المقبلة"، مشيرةً إلى "إنها ستشارك في تأمين الاستفتاء بعناصرها في نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية وقيادات وهيئات وإدارات القوات المسلحة، وذلك بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية والهيئة الوطنية للانتخابات وكافة الأجهزة المعنية بالدولة".

وكان ​البرلمان المصري​ قد وافق الثلاثاء الماضي، بأغلبية أصوات نوابه على تعديلات دستورية تتضمن تمديد فترة الرئاسة إلى ست سنوات على ألا يشغل الرئيس منصبه لأكثر من ولايتين، وتشكيل مجلس للشيوخ في البرلمان وتحديد دور الجيش في الدولة.

وسيجرى الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد للمصريين في الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين في عموم البلاد.