فضيحة جديدة لـ قطر.. تميم ينشر الإخوان في 6 دول أوروبية

وكالات

طالب النائب الفرنسي جيلبرت كولار بإنشاء لجنة تحقيق بخصوص تمويل مؤسسة قطر الخيرية لأنشطة من المحتمل أنها تخلّ بالنظام العام في فرنسا.

وذكلا موقع "العربية نت" أنه تم نشر ص مقترح القرار المقدم من قبل النائب الفرنسي جيلبرت كولار على الموقع الرسمي على الإنترنت لحزب التجمع الوطني الفرنسي وعرض النائب من خلاله وثيقة مقترح القرار كاملة.

وقال النائب الفرنسي إنه في كتاب موثق جيدا، يكشف صحفيّان من كبار المراسلين ويؤكدان أيضا – في فرنسا وأروبا على حد سواء-حجم الدعاة الذين تمولهم مؤسسة قطر الخيرية، وهي أقوى منظمة غير حكومية تقع في هذه...