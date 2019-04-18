عبرت الممثلة المغربية، نرجس النجار، أخيرا، عن إعجابها بصوت الفنانة دنيا باطمة، لأنه من الأصوات، التي تبهرها.
وعبرت نرجس النجار عن رأيها في باطمة، بعدما خيرها معجب على “أنستغرام”، بين صوت كل من دنيا باطمة، وابتسام تسكت، وسلمى رشيد.
وقالت النجار في جوابها: “بلا مانبقا ندخل، ونخرج فالهضرة نجيك من الآخر منبغيش نسمع للأصوات البسيطة، كيعجبني نسمع للأصوات التي كتخليني مبهورة ودنيا باطمة صوتها واعر وكتبهرني”.
وأثار جواب النجار جدلا بين متتبعي الشأن الفني من صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ، و اعتبروا أنها قصدت بأن صوت ابتسام تسكت وسلمى رشيد بسيط مقارنة مع باطمة.
كانت هذه تفاصيل خبر خيروها بين صوت باطمة وسلمى رشيد وتسكت.. نرجس الحلاق: استمع للأصوات التي تبهرني.. وباطمة كذلك ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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