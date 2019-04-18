انت الان تتابع تفاصيل خبر فرنسا تصفع السعودية وتصف حربها في اليمن بـ"القذرة" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 18 أبريل 2019 02:32 مساءً - وصفت وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي، الحرب التي تقودها السعودية والإمارات في اليمن بـ"القذرة"، مؤكدة أن الأسلحة التي تبيعها بلادها للمملكة لا تستخدم في قتل المدنيين.

وشددت بارلي في مقابلة صباحية مع إذاعة "راديو كلاسيك"، اليوم الخميس، على أن كل الجهود الفرنسية وجهود المجتمع الدولي تسعى لإيقاف الحرب في اليمن وإيجاد حل سياسي.

وقالت بارلي: "لا توجد أدلة تثبت صحة استخدام السعودية للأسلحة التي نوردها لها في حربها باليمن".

وأضافت: "لحد عملي فإن الأسلحة التي بعناها للسعودية لا يتم استخدامها لأهداف هجومية في الحرب اليمنية، وليس لدي أي أدلة تثبت أن الأسلحة الفرنسية تؤدي لمقتل مدنيين في اليمن ".

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وكان تقرير سري للمخابرات العسكرية الفرنسية، مؤلف من 15 صفحة، كُتب في سبتمبر 2018، كشف استخدام السعودية والإمارات لأسلحة فرنسية في الحرب اليمنية.

وبحسب التقرير السري للمخابرات العسكرية الفرنسية، الذي اطلعت الحكومة على محتواه، فإن السعودية تستخدم أسلحة من صناعة فرنسية في هجومها على مدن يمنية مما قد يؤدي "لسقوط ضحايا مدنيين".

وللعام الخامس توالياً يشهد اليمن حرباً ضروساً بين القوات الموالية للحكومة التي يدعمها التحالف السعودي الإماراتي، ومسلحي مليشيا الحوثي الذين يسيطرون على محافظات، بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر 2014.

ويواجه التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن انتقادات ودعوات لعقوبات من قبل مؤسسات ومنظمات حكومية ودولية؛ من جراء استخدام الأسلحة ضد المدنيين وانتهاكات حقوق الإنسان التي تسببت بمقتل نحو 10 آلاف شخص.