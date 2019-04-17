مرض الكلى المزمن قد يؤدي إلى ضعف الإدراك حتى عند الشباب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أظهرت دراسة دولية جديدة، علاقة بين مرض الكلى المزمن بإصابة المرضى بضعف الإدراك المعتدل، الذي يؤثر على ذاكرتهم، حتى ولو كانوا شبابا.

والدراسة أجراها فريق بحث دولي قاده علماء من جامعة نابولي الثانية في إيطاليا، ونشروا نتائجها، في العدد الأخير من دورية "طب الكلى وازدراعات غسيل الكلى" (بالترجمة الحرفية من اللغة الإنجليزية).

وأوضح الباحثون أن اضطراب ضعف الإدراك المعتدل هو حالة متوسطة بين التدهور الإدراكي المتوقع بسبب التقدم الطبيعي في العمر، والتدهور الأكثر خطورة الناتج عن الخرف.

وقد يتضمن المرض مشاكل في الذاكرة واللغة والتفكير والوعي بقدر أكبر من التغيرات الطبيعية المرتبطة بتقدم العمر، وقد يزيد هذا الاضطراب من خطورة حدوث تطور لاحق لمرض الخرف.

ولكشف العلاقة بين تراجع وظائف الكلى، وتدهور صحة الدماغ، راقب الفريق مجموعة من المصابين بمرض الكلى المزمن في أعمار مختلفة بداية من الشباب إلى كبار السن، وأجروا تقييمات لأداء الدماغ والذاكرة والإدراك لديهم.

ووجد الباحثون أن ضعف الإدراك المعتدل بين مرضى الكلى المزمن ليس متعلقًا بالشيخوخة كما هو معتاد، حيث يصابون بتراجع صحة الدماغ في مراحل مبكرة، ما يعني أن الضعف الإدراكي يتجاوز المعدل المتوقع لعملية الشيخوخة الطبيعية.

Advertisements

كما وجد الفريق أيضًا أن الضعف المعرفي المعتدل يؤثر على واحد من كل اثنين من مرضى الكلى المزمن، وتتراوح نسبة الإصابة بين 30 إلى 60 بالمئة من مرضى الكلى، وأن عملية زرع الكلى توقف هذا التدهور المعرفي.

وقال قائد فريق البحث، البروفيسور جيوفامباتيستا كاباسو، إن "أحد النتائج المثيرة للاهتمام هو أن زرع الكلى لمن يعانون من الفشل الكلوي يبدو أنه يبطئ التراجع المعرفي".

وأضاف أن "هذه النتائج تسلط الضوء على أهمية عملية زراعة الكلى، لأنه ليس لدينا استراتيجيات تدخل أخرى بمجرد تشخيص إصابة مرضى الكلى المزمن بضعف الإدراك المعتدل".

ومرض الكلى المزمن هو فقدان تدريجي في وظائف الكلى على مدى شهور أو سنوات، وتشمل أعراضه الشعور العام بالإعياء والمرور بضعف الشهية.

وتعمل الكلى على تنظيف الجسم من الفضلات والسوائل الزائدة عبر إخراجها إلى الجهاز البولي، الذي يطردها إلى خارج الجسم، وحين يحدث خلل في وظائف الكلى، تتراكم مستويات خطيرة من الفضلات في الجسم، وهو الأمر الذي قد تنجم عنه الوفاة في الحالات المتقدمة.

وترتبط أمراض الكلى بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية وبتر الأطراف.