الان تتابع مجلس التعاون الخليجي يرحب بالإجراءات التي اتخذها المجلس العسكري الانتقالي في السودان والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 8:23 م, 14 أبريل 2019 م التعليقات: 0 رحب مجلس التعاون الخليجي بالإجراءات التي اتخذها المجلس العسكري الانتقالي في السودان.

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