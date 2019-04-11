شكرا لقرائتكم خبر عن المشير "حفتر" يستعين بـ"رجل المهمات الصعبة" لتحرير طرابلس والان مع التفاصيل

قرر القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر مساء أمس الأربعاء، تكليف اللواء المبروك الغزوي -المعروف برجل المهام الصعبة في ليبيا- بأمرة غرفة عمليات المنطقة الغربية.

ونص القرار على تكليف اللواء المبروك الغزوي معاونًا لآمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية اللواء عبدالسلام الحاسي بالإضافة إلى سابق عمله المكلف به.

ويعمل اللواء الغزوي آمرًا للمنطقة العسكرية "سبها" منذ أشهر وتوجت فترة عمله باستعادة القوات المسلحة للمنطقة الجنوبية وحقولها النفطية قبل أن يتم تكليفه اليوم معاونًا لآمر غرفة عمليات المنطقة الغربية إضافة لعمله.

يشار إلى أن اللواء الغزوي أحد كبار ضباط القوات المسلحة وشغل في السابق منصب آمر المنطقة العسكرية بالكفرة في فترة التوتر والاشتباكات في المدينة قبل أن يتمكن من إعادة الهدوء لها ليتم نقله على إثرها إلى منطقة سبها.

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ومنذ سنوات واللواء المبروك الغزوي يكلف بمهام في مناطق حساسة وبؤر توتر قبلي في الجنوب الليبي من شرقه إلى غربه، وهي تكليفات عززها انضمام الرجل القادم من الغرب الليبي لعملية الكرامة منذ بداياتها.

وتقول السيرة الذاتية للواء المبروك محمد الغزوي أنه من منطقة ورشفانة وكان أول آمر منطقة عسكرية يصل إلى مدينة الكفرة عام 2012 والتي شهد توترا متواصلا منذ سنوات بين قبيلتي التبو وأزوية، بالإضافة إلى اشتباكات لا تكاد تتوقف مع المليشيات التشادية التي تتجاوز الحدود الليبية لتمارس أعمال النهب والحرابة.

أُبعد عن منصبه عقب إصدار قانون العزل السياسي من قبل المؤتمر الوطني العام، لكنه عاد مجددًا إلى واجهة الأحداث حين انضم لعملية الكرامة منذ انطلاقها في مايو 2014.

وفي أغسطس 2016 عينه الحاكم العسكري الفريق عبد الرازق الناظوري عميدا لبلدية الكفرة وهو المنصب الذي بقي فيه حتى الثاني عشر من مارس حين خلفه العميد بالقاسم الأبعج.