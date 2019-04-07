تقرير: أكثر من 400 حركة احتجاجية شعبية في إيران خلال مارس

كشف تقرير للمعارضة الإيرانية عن تسجيل أكثر من 400 حركة احتجاجية شعبية في 104 مدن إيرانية في شهر مارس 2019.

وحسب تقرير المعارضة، تتصاعد نبرة الغضب والاستياء لدى الشعب الإيراني ضد نظام الملالي كل يوم. يمكن أن نجد هذا الغضب والاستياء بوضوح من خلال حركات المواطنين الاحتجاجية.

وسجلت معاقل الانتفاضة من أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية داخل البلاد مالايقل عن 415 حركة احتجاجية في 104 مدن وقرى ومناطق صناعية وتجارية و... ووفقًا لهذه الإحصاءات، أنه جرى ما لا يقل عن 13 حركة احتجاجية بشكل متوسط في يوم واحد.

وفي شهرمارس جرت 166حالة أكثر بالمقارنة بالشهر السابق وهو ما يتعلق بالإضراب الشامل للتربويين في هذا الشهر والذي استمر ثلاثة أيام. وعقب وقوع كارثة الفيضانات والسيول في جميع أرجاء إيران، ، تم إيلاء الاهتمام الأكبر لهذه الكارثة الوطنية يكاد يكون ثلث أيام الشهر. ويحاول النظام، من خلال العديد من الإجراءات القمعية، بما في ذلك حملات الاعتقال وممارسة التعذيب والسجن والفصل عن العمل للحيلولة دون اتساع نطاق الاحتجاجات وقمعهم، ولكن على الرغم من هذه الممارسات، لاتزال الحركات الاحتجاجية مستمرة وأخذت بالإزدياد.

كما واصل في هذا الشهر ومتزامنًا مع الاحتجاجات، أعضاء معاقل الانتفاضة أنشطتهم المكثفة في إضرام النار في مراكز القمع للبسيج وحوزات الجهل والجريمة المسماة بالدينية وغيرها من مظاهر النظام الإيراني وتجري هذه الأعمال لغرض كسر أجواء الكبت التي فرضها النظام على المجتمع الإيراني.

وحيّت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة للمقاومة الإيرانية المحتجين في جميع أرجاء إيران قائلة:

إن القوات القمعية تحاول عبثًا من خلال فرض القيود واعتقال بعض من المحتجين الحؤول دون إيقاف هذه الاحتجاجات. داعية عموم المواطنين خاصة النساء والشباب إلى دعم الاحتجاجات وقالت: تتواصل الاحتجاجات والتظاهرات وانتفاضة قطاعات الشعب المختلفة جنبًا إلى جنب نشاطات معاقل الانتفاضة حتى النصر النهائي.

فيما يلي عدد الحركات الاحتجاجية من قبل مختلف شرائح المجتمع في مارس 2019:

العمال 85 حالة

المواطنون المنهوبة أموالهم 12 حالة

المتقاعدون 11 حالة

التربويون 212 حالة

الطلاب 5 حالات

المزارعون 7 حالات

سائر الشرائح 62حالة

السجناء 21 حالة

العمال:

في شهر مارس جرت 85 حركة احتجاجية من قبل العمال في 36 مدينة ومنطقة تجارية وبلدة صناعية. وفي هذا الشهر نظم العمال 3حركات احتجاجية بشكل متوسط في يوم واحد.

ونتجت احتجاجات العمال في هذا الشهر عن عدم دفع الرواتب من عدة أشهر حتى سنة و نصف السنة وعدم دفع مستحقات التأمين والوضع المعيشي والفصل عن العمل والأجور تحت خط الفقر بنسبة عدة أضعاف أقل وعدم دفع حق السنوية.

فيما يلي أهم احتجاجات العمال في هذا الشهر:

· تجمع عمال البلدية لعدة أيام متتالية في مختلف المدن منها كوت عبدالله والأهواز وجرام وتوحيد وسرابله وعبادان وياسوج وزيرآب وجلغرد ورشت وويس ومهران.

·إضراب عمال السكك الحديدية لعدة أيام متتالية في كل من مدن زاهدان و مرند وبندرعباس وعجب شير وتبريز وأنديمشك ومشهد وخرم آباد ونيشابور و دورود.

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· إضراب عمال معمل لتصنيع الحصادة بمدينة تبريز.

·إضراب عمال سد جمشير لعدة أيام متتالية بمدينة كجساران.

- إضراب وتجمع عمال حقول «آزادغان شمالي» للنفط.

-إضراب عمال شركة البتروكيماويات بمدينة مسجد سليمان.

- إضراب عمال شركة البتروكيماويات غيرالصناعية بمدينة ماهشهر.

- إضراب عمال المصفاة بمدينة عبادان.

-إضراب عمال مرحلة الـ 12 بارس جنوبي.

التربويون:

في شهر مارس نظم التربويون 8 حركات احتجاجية في 7 مدن وكذلك الإضراب الشامل لمدة ثلاثة أيام حيث شمل 204 حركات احتجاجية في 59 مدينة. وجرت الاحتجاجات والإضرابات للاعتراض على عدم تلبية مطالباتهم.

الطلاب:

قام طلاب بتنظيم 5 حركات احتجاجية في 3 مدن. فيما يلي أهم تلك الاحتجاجات:

· تجمع طلاب جامعة «خواجه نصير» في العاصمة طهران لمدة يومين متتاليين للاحتجاج على ترويج الربحية في الجامعات.

-تجمع طلاب كلية الزراعة في برديس كرج للاحتجاج على تعطيل جلسة الطلاب.

إضراب المزارعين:

في شهر مارس نظم المزارعون 7 حركات احتجاجية في 5 مدن. فيما يلي أهم احتجاجات المزارعين في هذا الشهر:

-تجمع المزارعين بمدينة ميناب للاعتراض على حظرتصدير الطماطم.

- تجمع المزارعين بمدينة نقده للاعتراض على عدم تلبية مطالباتهم.

- تجمع المزارعين بمدينة بندرعباس للاعتراض على حظر تصدير الطماطم.

- تجمع المزارعين بمدينة أصفهان للاعتراض على جفاف نهر«زاينده رود».

-تجمع مزارعي بنجر السكر بمدينتي أشنوية ونقدة للاعتراض على عدم دفع مطالباتهم.

-تجمع المزارعين بمدينة شادغان للاعتراض على تدخل التعاونية الريفية في موضوع انتخابات الجمعية المهنية.