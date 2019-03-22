لأنه كان يأكل داخل البرلمان الكندي.. ترودو يتعرض لـ"التوبيخ"

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Euronews SA

فيما كان النواب الكنديون في سباق ماراثوني طيلة ليلة أمس، الخميس، للتصويت احتجاجا على إغلاق التحقيق في قضية "إس إن سي-لافلان"، (شركة البناء العملاقة المتّهمة بدفع رشى في ليبيا)، تعرّض رئيس الوزراء، جاستن ترودو، لانتقاد من نوع آخر، والسبب: كان يأكل خلال جلسة التصويت.

وبدأ الأمر عندما وقف النائب المحافظ، سكوت رايد، متهما ترودو بالإخلال بقوانين مجلس العموم، لأنه كان يخفي لوحا من الشوكولاتة.

وقال رايد: "جميعنا نعلم أن المجلس لا يسمح بالأكل في هذا المكان، ولم أستطع منع نفسي من ملاحظة مجموعة من الأشخاص وهم يأكلون في مقاعدهم خلال جلسة التصويت".

وأضاف: "من بينهم وزير الدفاع، ورئيس الوزراء الكندي، الذي بدا أنه يخفي "بيغل" (نوع من الساندويش) داخل مقعده".

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وأردف النائب المحافظ قائلا: "إن رئيس الوزراء قد لطخ من قبل هذا المكان بالفساد، فليس هناك من داع بأن يلطخه بالخردل أيضا".

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وفيما ذكر المتحدث باسم مجلس العموم رئيس الوزراء بمنع الأكل داخل القاعة، وأن المسموح به شرب الماء لا غير.

بالمقابل، سارع ترودو بالاعتذار، وأوضح أن ما كان يأكله لم يكن "بيغل"، بالقول: "في الواقع، أعتذر، لقد كان لوح شوكولاتة، لكني أعتذر".