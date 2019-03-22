شكرا لقرائتكم خبر عن حزب التجمع يوجه الشكر لـ"السيسى" بعد انحيازه لأصحاب المعاشات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه حزب التجمع ، بالتحية والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وذلك على توجيهه الصادر للحكومة بسحب الاستشكال الذي تقدمت به على الحكم القضائي الصادر لصالح أصحاب المعاشات.

وقال الحزب فى بيان له، اليوم الجمعة ،إن هذا التوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إلى الحكومة يعد رسالة قوية إلى كل المصريين وخاصة الملايين من أصحاب المعاشات، كما أن الأحكام القضائية يجب أن تحترم في دولة القانون، ومحاولات استغلال طعن الحكومة في بث الفرقة واليأس لن تنجح في النيل من وحدة وتماسك شعبنا.

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ولفت حزب التجمع، إلى أن هذا الانحياز من الرئيس لمحدودي الدخل والفقراء من أبناء الوطن يؤكد المواقف الثابتة للرئيس بدعم دولة القانون ومؤسساتها وأن مصالح الوطن وأبنائه فوق أى اعتبار آخر .