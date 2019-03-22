شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحيم على: قرار السيسى بسحب استشكال حكم المعاشات انتصار لدولة القانون والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عبد الرحيم على عضو مجلس النواب، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بسحب استشكال الحكومة على الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا بشأن العلاوات الخاصة باصحاب المعاشات وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي فى بيان التسوية وفقا لمنطوق الحكم، انتصار لدولة القانون واعلاء لأحكام القضاء المصرى الشامخ.
وأشاد عبد الرحيم على، فى بيان له بقرار الرئيس السيسى بإصلاح منظومة الأجور والمعاشات، مؤكدا أن هذا التوجه من الرئيس السيسى لاقى ارتياحا كبيرا وواسع النطاق من الشعب المصرى بجميع انتماءاته واتجاهاته السياسية والشعبية والحزبية.
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