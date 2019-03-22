اليوم.. حزب الوفد ينظم احتفالية كبرى بمناسبة ذكرى مئوية ثورة 1919

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم حزب الوفد إحتفالية كبرى بمناسبة مئوية ثورة 19 وتأسيس حزب الوفد ، اليوم الجمعة، فى قاعة المؤتمرات الكبري (المنارة) الساعة الخامسة مساء ، وذلك فى حضور عدد كبير من الوزراء والشخصيات العامة وقيادات الأحزاب المختلفة ، وقيادات الوفد ,
وأعد حزب الوفد للاحتفالية فيلم تسجيلي وتاريخي لهذه المناسبة، وإعداد أغنية يغنيها الفنان مدحت صالح، ، تستلهم مبادئ الوطنية المصرية، وفكرة الوحدة الوطنية، والتضحية، التي رسختها ثورة 1919 وتم الاتفاق مع فرقة الموسيقي العربية للانضمام لبرنامج الحفل، كذلك التعاقد مع أحد كبار المطربين للمشاركة في الاحتفالية وسوف يلقي المستشار بهاء الدين أبــو شقة رئيس الحزب كلمة في بداية الاحتفال يحدد فيها الخط السياسي للحزب ورؤية الحزب المستقلبية للحياة السياسية والإقتصادية في مصر.
وأشاد المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، بالجهود الكبيرة التى بذلتها اللجنة المكلفة بتنظيم وإعداد الدعوات الخاصة بالاحتفال الكبير الذى ينظمهُ الحزب بمناسبة ذكرى مئوية ثورة 1919 .
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