نواب عن قرار السيسي بشأن المعاشات: انتصار للضعيف

كتب أحمد جاد رحب أعضاء مجلس النواب بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بسحب الاستشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 21 فبراير 2019 بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي في بيان التسوية وفقا لمنطوق الحكم، ووصف أعضاء المجلس قرار الرئيس بأنه انتصار لدولة القانون، حيث أكد النائب عمر وطني أن قرار الرئيس: «انتصار لدولة القانون، وإعلاء لأحكام القضاء المصري». كان الرئيس السيسي قد وجه الحكومة بسحب الاستشكال بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات.

وأضاف وطني، أن قرار...

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