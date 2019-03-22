قوى الأمن: تدابير سير الأحد بسبب "الماراتون الدولي 2019" في مدينة صيدا

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، أنّ "في تاريخ 24 آذار 2019، سيتمّ تنظيم الماراتون الدولي 2019 في مدينة صيدا، وسينطلق السباق من محلة ملعب صيدا البلدي شمالًا، مرورًا ببعض طرقات وشوارع المدينة، وصولًا إلى محلة الزهراني، من ثمّ العاقبية جنوبًا".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "لذلك ستتّخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، تدابير السير الآتية:

* يوم السبت 23 آذار 2019، سيتمّ:

- تحويل السير اعتبارًا من الساعة 12:00 ظهرًا على الطريق البحري (المتجه شمالًا نحو بيروت) عند مفرق جامعة "AUST" باتجاه "جامع بهاء الدين الحريري" ومن ثمّ الأوتوستراد الشرقي.

- منع مرور السير اعتبارًا من الساعة 20:00 على الطريق البحرية بالاتجاهين، من محلة جسر الأولي شمالًا (حلويات كنعان) حتّى مفرق جامعة "AUST" جنوبًا.

* يوم الأحد 24 آذار 2019 اعتبارًا من الساعة 4:30 فجرًا، سيتمّ:

_ منع مرور السير:

- إلى ملعب صيدا البلدي، اعتبارًا من جسر الأولي، وتحويله على الجسر الهوائي باتجاه الأوتوستراد الشرقي لصيدا، على أن تغلق جميع المفارق المؤدية إلى الطريق البحرية وصولًا حتّى جامع بهاء الدين الحريري ضمنًا.

- إلى الكورنيش البحري/ محلة حلويات "دولسي" من سوبرماركت النميري (تقاطع البستان الكبير).

- إلى جامع أبو بكر الصديق، من دار الإفتاء (تقاطع البستان الكبير/ حي البراد).

- إلى ساحة النجمة من محلة دوار السعودي (شركة الكهرباء)، على أن يسمح بالمرور فقط لأصحاب المحال التجارية ولسكان المحلة.

- من دوار أبو دراع باتجاه ثانوية صيدا الرسمية للبنات، على أن يسمح بالمرور فقط لأصحاب المحال التجارية ولسكان المحلة.

- من زاروب النجاصة باتجاه نزلة صيدون.

- من دوار الّذي يلي دوار العربي جنوبا باتجاه دوار المكدونالد.

- من دوار مدينة المرح نحو دوار المكدونالد.

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- من دوار مسلخ صيدا خلف الحسبة نحو بولفار معروف سعد.

- إلى بولفار معروف سعد في محلة سينيق، وتحويل السير المقبل من الجنوب باتجاه مطبعة اليمن، ومن ثمّ حسبة صيدا فالأوتوستراد الشرقي.

- في سينيق عند ملحمة النابلسي للسير المتجه نحو مدخل طوارئ مستشفى الراعي.

- المتجه من محلة سينيق إلى الغازية عند تقاطع محلات حلاوة البساط، وتحويله باتجاه سينيق مرورًا بمطبعة اليمن، ومن ثمّ حسبة صيدا فالأوتوستراد الشرقي.

_ تحويل السير القادم من:

- مصرف لبنان باتجاه ساحة الشهداء نحو ساحة القدس.

- جامعة " LIU" نحو دوار "LIU" باتجاه ساحة الشهداء.

_ إغلاق:

- جميع المفارق المؤدية إلى طريق الغازية البحرية.

- جميع الطرقات المؤدية إلى دوار بلال فحص في الزهراني من الأوتوستراد وطريق مصيلح الزهراني قبل الجسر.

- مدخلي بلدتي العدوسية وتفاحتا عند الطريق البحرية.

_ إقفال:

- المفارق كافّة المؤدّية إلى طريق الجنوب البحرية، اعتبارًا من دوار بلال فحص حتى معرض النابلسي العاقبية، بعد منزل الشمسية جنوبًا بحوالي الـ300 متر.

- الطريق عند نقطة الالتفاف في مخيط معرض النابلسي في العاقبية، وتحويل السير القادم من الجنوب عبى مفرق البيسارية وصولًا إلى الأوتوستراد".

وركّزت المديرية على أنّ "لركن سيارات المشاركين، سيتمّ تخصيص موقفي جامعة "AUST" والمستشفى التركي وموقف ثانوية الحريري، إضافةً إلى الطرقات المتفرّعة منها"، لافتةً إلى أنّه "يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في الأمكنة، حفاظًا على سلامة المتسابقين ومنعًا للازدحام".