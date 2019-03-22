شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة صيادين فلسطينيين برصاص الاحتلال الصهيوني والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: أُصيب صيادان فلسطينيان اليوم بجروح مختلفة جراء استهدافهما من قبل زوارق الاحتلال أثناء عملهما في بحر مدينة غزة. وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في غزة بأن زوارق الاحتلال التي تجوب عرض بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة أطلقت الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط باتجاه قارب صيد؛ مما أدى إلى إصابة الصيادين بجروح مختلفة.

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