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الاتحاد الأوروبي يؤكد مجددا أنه لا يعترف بسيادة إسرائيل على الجولان

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جدة - خالد شويل - رويترز (بروكسل)

أكد الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة أنه لا يعترف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، وذلك بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترمب دعا فيها إلى ذلك.

وقالت متحدثة باسم الاتحاد لرويترز «موقف الاتحاد الأوروبي لم يتغير... الاتحاد الأوروبي لا يعترف، كما يتماشى مع القانون الدولي، بسيادة إسرائيل على الأراضي التي تحتلها منذ يونيو 1967 بما فيها هضبة الجولان ولا يعتبرها جزءا من السيادة الإسرائيلية».


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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