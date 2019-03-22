شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يؤكد مجددا أنه لا يعترف بسيادة إسرائيل على الجولان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (بروكسل)

أكد الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة أنه لا يعترف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، وذلك بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترمب دعا فيها إلى ذلك.

وقالت متحدثة باسم الاتحاد لرويترز «موقف الاتحاد الأوروبي لم يتغير... الاتحاد الأوروبي لا يعترف، كما يتماشى مع القانون الدولي، بسيادة إسرائيل على الأراضي التي تحتلها منذ يونيو 1967 بما فيها هضبة الجولان ولا يعتبرها جزءا من السيادة الإسرائيلية».