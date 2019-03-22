التفتيش المركزي طلب من الادارات الرسمية تأمين غرفة للمفتشيين

افادت معلومات صحافية بأن "التفتيش المركزي طلب من الادارات العامة حيث يقومون بالتفتيش، تأمين غرف مخصصة لهم في مختلف الدوائر التي يفتشون فيها في شكل متواصل".
واشارت المعلومات الى ان "فرقا مؤلفة من المفتشين الاداريين الماليين والهندسيين تحقق في الدوائر العقارية والمساحة وتقوم بتفتيش دؤوب وتحقق بانجاز الملفات من الناحية الادارية والمالية وكل ما ينشأ عنها هندسيا في معاملات التنظيم المدني، وذلك في كل اقضية جبل لبنان (جبيل وجونية المتن الشوف عاليه وبعبدا) ومحافظة بيروت وذلك لليوم الثالث على التوالي".
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