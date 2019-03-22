انتخاب مجلس جديد لنقابة تجار الخلوي والاتصالات

إنتخبت نقابة تجار الخلوي وشركات الاتصالات مجلسا جديدا تشكل بعد توزيع المهام كالاتي: علي خليل فتوني رئيسا، سعد الدين محمد العجوز نائبا للرئيس، سامر حسن ياسين امينا للسر، توفيق عدنان كوسا امينا للصندوق، ناصر محمد عدنان مولوي محاسبا، علي محمود مطر مستشارا، بيرج جوزف دير خازاريان للعلاقات العامة ومازن الشيخ محمد شمس عضوا مستشارا.

واشار فتوني عقب انتخابه الى ان "من اولويات المجلس الجديد النهوض بالنقابة، والدفاع عن حقوق التجار والشركات الاعضاء التي تآكلت نتيجة الحسومات والمضاربات غير المشروعة من جهة والضرائب المفروضة على المبيعات والقطاع برمته".