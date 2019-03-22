شكرا لقرائتكم خبر عن إلقاء قنبلة يدوية على القنصلية الروسية في اليونان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: أُلقيت قنبلة يدوية صباح اليوم على باحة القنصلية الروسية في العاصمة اليونانية أثينا. وأوضح مصدر أمني يوناني في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية أن الشرطة سارعت إلى إغلاق المنطقة الواقعة في حي هالاندري في العاصمة اليونانية وهرع خبراء المتفجرات إلى المكان ، مشيراً إلى أنه لم تنفجر القنبلة ولم تقع أي إصابات. ووقع الهجوم حوالي الساعة 02,00 ت غ ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه.

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