فيديو.. جاسيندا تستشهد بحديث للرسول محمد لنعي ضحايا الهجوم الإرهابي

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters رئيس وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرنفيديو.. جاسيندا تستشهد بحديث للرسول محمد لنعي ضحايا الهجوم الإرهابي

خاطبت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن الآلاف من المشيعين الذين تجمعوا في متنزه هاجلي أمام مسجد النور، لتوديع ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرتش.

واستشهدت جاسيندا أثناء كلمتها بحديث للنبي محمد (ص) يقول فيه: "مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى".

وارتدت جاسيندا ثوبا أسود وحجابا، وأبدت تعاطفها مع الجالية المسلمة قائلة "إن نيوزيلندا تنعى معكم".

رئيسة وزراء نيوزيلندا تحضر تشييع ضحايا المسجدين

من Sky News Arabia

إعادة تشغيل الفيديو التالي اللحظات الأولى بعد إطلاق النار في مسجد لينوود بنيوزيلندا اللحظات الأولى بعد إطلاق النار في مسجد لينوود بنيوزيلندا سكاي نيوز عربية

فيضانات تضرب نبراسكا فيضانات تضرب نبراسكا سكاي نيوز عربية

متظاهرو السترات الصفر ينهبون في باريس متظاهرو السترات الصفر ينهبون في باريس Advertisements سكاي نيوز عربية 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO التالي في المشاهدة التالي

وتوافد آلاف النيوزيلنديين للتضامن مع المواطنين المسلمين بعد مذبحة المسجدين التي أسفرت عن مقتل 50 شخصا وإصابة 50 بجروح، وذلك في أول جمعة بعد الحادث الإرهابي غير المسبوق في هذا البلد.

المصدر: RT