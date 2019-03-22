فيديو.. جاسيندا تستشهد بحديث للرسول محمد لنعي ضحايا الهجوم الإرهابي

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خاطبت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن الآلاف من المشيعين الذين تجمعوا في متنزه هاجلي أمام مسجد النور، لتوديع ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرتش.
واستشهدت جاسيندا أثناء كلمتها بحديث للنبي محمد (ص) يقول فيه: "مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى".
وارتدت جاسيندا ثوبا أسود وحجابا، وأبدت تعاطفها مع الجالية المسلمة قائلة "إن نيوزيلندا تنعى معكم".
رئيسة وزراء نيوزيلندا تحضر تشييع ضحايا المسجدين
من Sky News Arabia
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وتوافد آلاف النيوزيلنديين للتضامن مع المواطنين المسلمين بعد مذبحة المسجدين التي أسفرت عن مقتل 50 شخصا وإصابة 50 بجروح، وذلك في أول جمعة بعد الحادث الإرهابي غير المسبوق في هذا البلد.
المصدر: RT
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.