السنيورة دعا لاوسع عملية تضامن عربي في وجه المخاطر التي يطرحها ترامب

اعرب رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة عن استنكاره الشديد للموقف الذي صدر عن الرئيس الامريكي دونالد ترامب امس والذي اعتبر فيه انه على الولايات المتحدة الامريكية الاعتراف بسيادة اسرائيل على مرتفعات الجولان المحتلة.

واعتبر السنيورة ان هذا الكلام يعد من اخطر المواقف التي صدرت عن الرئيس الامريكي الحالي تجاه المنطقة لانه يحاول ان يشرع احتلالا لارض عربية تاريهخية الهوية العربية وقد استولت عليها اسرائيل عن طريق الاغتصاب الغاشم.

وراى ان موقف ترامب يطيح بكل مبادرات السلام وبالموقف الامريكي التقليدي الذي لم يعترف يوما باحتلال اسرائيل للجولان كما انه يشرع الباب واسعا في كل العالم امام شريعة الغاب وامام فتح الباب امام فوضى دولية لكي يحتل كل بلد يشعر بالقوة وبالطمع ارض الغير. ودعا الى اوسع عملية تضامن عربي في وجه المخاطر التي يطرحها موقف الرئيس الاميركي لانه سيدخل المنطقة في اتون جديد لن ينتهي بعد ان كان اعلن موقفه المعيب من الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل.