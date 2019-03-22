الوادي الجديد تبدأ حل مشكلة زحف الرمال على الآبار الجوفية بواحة باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن المهندس منصور إبراهيم سيد، رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية لجنوب الصحراء الغربية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن زيارة وفد من الإدارة العامة للمياه الجوفية لمركز ومدينة باريس، لمناقشة حل أزمة زحف الكثبان الرملية على الطريق المؤدي إلى بئر ٣٥ باريس، ومأوى البئر.

وأكد منصور، الاتفاق على الاستعانة بمعدات من الوحدة المحلية والإدارة المركزية للمياه الجوفية للعمل في إزالة الكثبان الرملية وتمهيد الطريق المؤدي إلى البئر.

وأضاف إبراهيم، أنه جرى توصيل التيار الكهربائي لمبنى الورشة القديم التابع للإدارة العامة لمحطات طلمبات بمركز باريس والتي لا تعمل منذ فترة طويلة، فضلا دعم الإدارة المركزية بـ 15 عمود إنارة، لإنشاء خط لتوصيل التيار الكهربي إلى مبنى الورشة حلا لهذه المشكلة بمعرفة رئيس مركز باريس، يوسف مرزوق.

وتابع إبراهيم، إنه جرى المرور على أعمال تنفيذ خط الكهرباء مبنى الورشة القديم لمتابعة أعمال تثبيت أعمدة الكهرباء لتوصيل التيار للورشة، والمرور على بئر "35 باريس رماح" لمعاينة المكان، وجرى إعطاء التعليمات بعمل المعدات لإزالة الكثبان الرملية وفتح الطريق وتمهيده لخدمة أهالي المركز.