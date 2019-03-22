غدا.. وزيرا الري والشباب والرياضة وسفير الاتحاد الأوروبي في زيارة للقناطر الخيرية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

تستقبل محافظة القليوبية، غدا السبت، الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وسفير الاتحاد الأوروبي، للاحتفال باليوم العالمي للمياه بحديقة عفلة بالقناطر الخيرية في عامه السادس والعشرين، لاستكشاف كيفية ترويض الطبيعة في التصدي لتحديات المياه.

يأتي ذلك بحضور الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، وبمشاركة عددا من أعضاء مجلس النواب والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وتتضمن الاحتفالية فقرات غنائية لذوي القدرات الخاصة وكورالا شعبيا وأناشيد وطنية هادفة إلى غرس الوعي لدى مختلف فئات المجتمع وخاصة الأطفال بأهمية الحفاظ على المياه، وعروض فنية وإبداعية ومعرض بمتحف الثورة بهدف استثمار الفن التشكيلي وتطويعه للتوعية بقضايا الوطن ولوحات فنية ورسومات إبداعية لفريق من طلاب المدارس بالإدارات التعليمية.