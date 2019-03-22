أبوردينة: شرعية القدس والجولان يحددها الشعبان الفلسطيني والسوري

أدانت السلطة الفلسطينية، الجمعة، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الاعتراف بـ"السيادة الكاملة" لإسرائيل على مرتفعات الجولان المحتلة، مؤكدة أن شرعية القدس والجولان يحددها الشعبان الفلسطيني والسوري.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة، في بيان، إن أي قرارات تتخذها الإدارة الأمريكية مخالفة للقانون والشرعية الدولية لا قيمة لها، ولن تعطي الشرعية للاحتلال الإسرائيلي وستبقى حبرا على ورق.

ومساء الخميس، قال ترامب عبر "تويتر"، إنه "حان الوقت بعد 52 عاما أن تعترف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل الكاملة على مرتفعات الجولان، التي تتسم بأهمية استراتيجية وأمنية بالغة لدولة إسرائيل، والاستقرار الإقليمي".

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واحتلت إسرائيل الجولان السوري عام 1967، وفي 1981 أقر الكنيست (البرلمان) قانون ضمها إلى إسرائيل، لكن المجتمع الدولي ما زال يتعامل مع المنطقة على أنها أراضٍ سورية محتلة.

وأكد أبوردينة أن "هذا التصعيد الإسرائيلي الذي يقابله انحياز أمريكي أعمى سيؤدى إلى مزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة".



وأضاف: "ولن يتحقق السلم والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم إلا إذا طبقت قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية الداعية لانسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة كافة مقابل تحقيق السلام مع الدول العربية والإسلامية".

وفي 6 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن ترامب الاعتراف بالقدس المحتلة (بشطريها الشرقي والغربي) عاصمة مزعومة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده إليها؛ ما أثار غضبًا عربيًا وإسلاميًا، وقلقًا وتحذيرات دولية.