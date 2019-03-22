شكرا لقرائتكم صحيفة بنيوزيلندا تنشر على غلافها كلمة "السلام" بالعربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نشرت صحيفة "ذا برس" اليومية و التي توزع على مدينة كريستشيرش وكانتربيري في نيوزيلندا، الجمعة، على صفحتها الرئيسية، كلمة "السلام" بالحروف العربية فوق أسماء 50 شخصًا قتلوا في هجوم الجمعة الإرهابي.

وظهر في الجزء السفلي من الغلاف أسماء 50 ضحية لإطلاق النار في المسجد.

وتداولت مواقع التواصل الإجتماعي الغلاف، معبرين عن تضامنهم مع العنوان ونشر السلام في العالم تضامنا مع ضحايا المجزرة الإرهابية التي راح ضحيتها 50 مصلياً.

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إلى ذلك، بدأت مراسم التشييع الرسمي والشعبي لضحايا الهجوم الإرهابي على المسجدين في نيوزيلندا حيث توافد الآلاف من الشعب النيوزلندي للتضامن مع المواطنين المسلمين وذلك في أول جمعة بعد الحادث.

وقال جمال فودة، إمام مسجد النور في نيوزلندا، "النيوزيلنديون أثبتوا للإرهابيين أنهم عصيون على التكسير .. ولن نسمح لأي كان بتقسيم مجتمعنا ".

وأضاف فودة في خطبة الجمعة بالجنازة الشعبية والرسمية لشهداء المسجدين، "أنه يناشد كل حكومات العالم بما في ذلك حكومة نيوزلندا والدول المجاورةـ أن تضع نهاية لخطاب الكراهية وسياسة الخوف".

وكان متطرف يميني أسترالي اقتحم مسجدين، خلال صلاة الجمعة الماضية، وشرع في إطلاق النار على المصلين بشكل عشوائي، في أسوأ حادث قتل جماعي راح ضحيته أكثر من 50 مصليا.