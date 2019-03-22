أعلنت السومرية نيوز، انقلاب عبارة في منطقة غابات الموصل وعلى متنها مواطنون، معظمهم من العوائل والأطفال وكانت مصادر متطابقة اكدت اليوم الخميس إن 60 شخصا على الأقل لقوا حتفهم عندما غرقت عبارة زائدة الحمولة في نهر دجلة قرب الموصل في العراق.

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كانت هذه تفاصيل خبر متابعة /بالفيديو ..اللحظات الأولى لانقلاب عبارة في نهر دجلة بالعراق و ارتفاع عدد الضحايا الى 60 شخصا... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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