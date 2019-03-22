مقتل ستة أشخاص دهساً في الصين والشرطة تقتل السائق

أقدم سائق على دهس حشد بشكل متعمّد، اليوم الجمعة، في مدينة بوسط الصين، فقتل ستّة أشخاص قبل أن تقتله الشرطة، بحسب ما أفاد التلفزيون الوطني.
وحصل الهجوم نحو الساعة 06:00 بالتوقيت المحلّي في زاوايانغ بمقاطعة هوبي، وفق شبكة "سي سي تي في"
وتمّ نقل سبعة جرحى إلى المستشفيات، بحسب المصدر نفسه، من دون أن تتوافر تفاصيل في شأن دوافع السائق.
يذكر مقتل سبعة أشخاص عندما دهست سيارة عدداً من المارة، في نوفمبر الماضي، جنوب غربي الصين، حسبما أفادت السلطات. وقبل خمسة أيام من ذلك أيضاً، قُتل خمسة تلاميذ عندما دهستهم سيارة فيما كانوا يعبرون طريقا في هولوداو بمقاطعة لياونينغ.
كما قتل 11 شخصاً في سبتمبر حين صدمت سيارة حشداً في ساحة عامة في مقاطعة هونان.
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