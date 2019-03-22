إلقاء قنبلة على القنصلية الروسية في اليونان

ألقيت قنبلة يدوية في ساعة مبكرة اليوم الجمعة، على باحة القنصلية الروسية في أثينا، وفق الشرطة، في هجوم يشبه هجمات مجموعات يسارية متطرفة محلية. وسارعت الشرطة إلى إغلاق المنطقة الواقعة في حي هالاندري في العاصمة اليونانية وهرع خبراء المتفجرات إلى المكان، وفق الشرطة، ولم تنفجر القنبلة ولم تقع أي إصابات.

ويعتقد أن شخصا أو اثنين كانا على دراجة نارية ألقيا القنبلة. وتحقق الشرطة في صلة محتملة بدراجة نارية محترقة عثر عليها في وقت لاحق في وسط أثينا. وكانت القنصلية مغلقة ساعة الهجوم الذي يحمل بصمات مجموعات يسارية متطرفة.

المصدر وكالات