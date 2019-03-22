مقتل جنديين أميركيين في أفغانستان

لقي جنديان أميركيان مصرعهما، الجمعة، خلال مشاركتهما في عملية أمنية في أفغانستان، بحسب بيان صادر عن عملية “العزم الصلب” التي يقودها حلف شمال الأطلسي.

ولم توضح العملية في بيانها مزيدا من التفاصيل، وحجبت اسمي الجنديين لحين إبلاغ أقاربهما، وفقا لوكالة “رويترز”.

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” قد ذكرت في أوائل الشهر الجاري أن القوات الأميركية قد تنسحب تماما من أفغانستان في غضون 3 إلى 5 سنوات.

وكتبت الصحيفة، أن : “مجمل القوات الأميركية ستنسحب من أفغانستان في غضون 3 إلى 5 سنوات في إطار خطة جديدة للبنتاغون اقترحت خلال مفاوضات السلام قد تفضي إلى تقاسم حكومة كابل السلطة مع طالبان”.

ومن شأن هذه الخطة أن تسمح بخفض عديد القوات الأميركية خلال الأشهر المقبلة إلى النصف وإعادة نشرها لعمليات لمكافحة الإرهاب كما قالت الصحيفة.

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ويتولى 14 ألف جندي تدريب ودعم الجيش الأفغاني على شكل غطاء جوي، ويشرفون على عمليات مكافحة الإرهاب.

ويشارك آلاف الجنود الآخرين من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي في هذه المهمة التدريبية تحت إشراف الحلف الأطلسي.

المصدر وكالات