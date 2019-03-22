كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. رئيسة وزراء نيوزيلندا تفاجئ آلاف المصلين خلال توديع ضحايا مسجد النور (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاطبت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، الآلاف من المشيعين الذين تجمعوا في متنزه هاجلي أمام مسجد النور، لتوديع ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرتش.

واستشهدت جاسيندا، أثناء كلمتها بحديث للنبي محمد (ص) يقول فيه: "مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى"، وارتدت جاسيندا ثوبا أسود وحجابا، وأبدت تعاطفها مع الجالية المسلمة قائلة “إن نيوزيلندا تنعى معكم".

وتوافد آلاف النيوزيلنديين للتضامن مع المواطنين المسلمين بعد مذبحة المسجدين، التي أسفرت عن مقتل 50 شخصا وإصابة 50 بجروح، وذلك في أول جمعة بعد الحادث الإرهابي غير المسبوق في هذا البلد.