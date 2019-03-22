غزة: إفتتاح الدورة الخامسة لـ"مهرجان البحر والحرية" الموسيقي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أطلق "معهد إدوارد سعيد الوطني الموسيقي"، أمس الخميس "مهرجان البحر والحرية" الموسيقي، لدورته الخامسة لعام 2019، بالشراكة مع عدة مؤسسات ثقافية تابعة للاتحاد الأوروبي في فلسطين.

ويتضمن المهرجان الذي أقيم في المبنى الثقافي التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة غزة، وأطلقه "معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى"، عدة حفلات يتخللها فقرات موسيقية وغناء وإلقاء للشعر.

وقال مدير معهد إدوارد سعيد، إسماعيل داود، لوكالة الأناضول: "المهرجان يلقي الضوء على نشاطات ومواهب الفرق الموسيقية في غزة".

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وأضاف داود أنّ "الهدف من المهرجان إيصال رسالة للعالم أن شعب فلسطين يتوق للحرية والاستقرار والسلام".

ولفت إلى أن معهده يرسل من خلال المهرجان "رسالة محبة لشعوب العالم وتأكيد أننا شعب نناضل من أجل الحرية واسترداد حقوقه من خلال الموسيقى".

ومعهد "إدوارد سعيد" الوطني للموسيقى، مؤسسة فلسطينية، تتخذ من مدينة القدس مقراً لها، وتسعى إلى تنشئة جيل فلسطيني موسيقي جديد، قادر على إحداث تغيير نوعي في الواقع الثقافي الفلسطيني بشكل عام.