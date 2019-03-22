جريح في حادث سير على أوتوستراد جبيل

أصيب شاب من التابعية السورية في حادث سير على المسلك الشرقي لاوتوستراد جبيل بين سيارة "كيا" لونها اسود ودراجة نارية يقودها الشاب المذكور، وقد نقلته عناصر اسعاف الدفاع المدني الى مستشفى سيدة ماريتيم في جبيل.

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