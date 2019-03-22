مقتل 6 أشخاص في حادث دهس وسط الصين

أقدم سائق على دهس حشد بشكل متعمد، الجمعة، في مدينة بوسط الصين، ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص قبل أن تتدخل الشرطة وتقتله، حسب ما أفاد التلفزيون الصيني الرسمي.



وحسب وسائل الإعلام، وقع الحادث نحو الساعة 06,00 بالتوقيت المحلي للصين، في زاوايانج بمقاطعة هوبي، وتم نقل 7 جرحى إلى المستشفيات.



وشهدت الصين العام الماضي حوادث دهس، حيث قتل 7 أشخاص وجرح 4 آخرون عندما دهست سيارة عددا من المارة في جنوب غرب الصين.

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وقالت الشرطة آنذاك إن السيارة اندفعت نحو الرصيف قبل أن تصدم الضحايا في مدينة ليشان بمقاطعة سيتشوان.

وفي العام نفسه قتل 5 تلاميذ عندما دهستهم سيارة فيما كانوا يعبرون طريقا في هولوداو بمقاطعة لياونينج.

وتم توقيف السائق البالغ من العمر 29 عاما والعاطل عن العمل، وقالت وكالة الصين الجديدة إنه كان يفكر "بالانتحار" بسبب خلافات مع زوجته عندما دهس الأطفال بسيارته.