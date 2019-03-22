شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يحدد 12 أبريل موعدا لانسحاب بريطانيا إذا رفض مشرعوها اتفاق الخروج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بروكسل (رويترز)

ذكر زعماء الاتحاد الأوروبي بعد قمة أزمة في بروكسل اليوم الخميس أن بريطانيا قد تغادر التكتل دون اتفاق في 12 أبريل نيسان إذا رفض مشرعوها الاسبوع المقبل دعم الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع بروكسل.

وأمهل زعماء الاتحاد ماي شهرين إضافيين حتى 22 مايو أيار للمغادرة إذا فازت بموافقة البرلمان على اتفاق الانسحاب.

وشدد لاتحاد الأوروبي على أنه لا يمكن التفاوض مجددا على اتفاق الخروج، داعيا إلى استمرار العمل على الاستعدادات الخاصة باحتمال الانسحاب دون اتفاق.